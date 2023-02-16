Канцлер ФРГ прибудет с визитом в Вашингтон

Президент США Джо Байден 3 марта встретится в Белом доме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Президент США Джо Байден 3 марта в Белом доме встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

"Визит канцлера - это возможность подтвердить глубокие узы дружбы между США и нашим союзником по НАТО Германии", - говорится в ее письменном заявлении.

По словам Жан-Пьер, лидеры двух стран намерены обсудить усилия по поддержке Украины, меры в отношении РФ, укрепление трансатлантической безопасности. "Они также обсудят наше продолжающееся сотрудничество по ряду вопросов региональной и глобальной безопасности, в том числе совместную работу по реагированию на общие вызовы со стороны КНР и наше сотрудничество в регионах Индийского и Тихого океанов", - добавила пресс-секретарь Белого дома.