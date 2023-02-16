О нас

Канцлер ФРГ прибудет с визитом в Вашингтон

Канцлер ФРГ прибудет с визитом в Вашингтон Президент США Джо Байден 3 марта встретится в Белом доме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 19:45
Канцлер ФРГ прибудет с визитом в Вашингтон

Президент США Джо Байден 3 марта в Белом доме встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

"Визит канцлера - это возможность подтвердить глубокие узы дружбы между США и нашим союзником по НАТО Германии", - говорится в ее письменном заявлении.

По словам Жан-Пьер, лидеры двух стран намерены обсудить усилия по поддержке Украины, меры в отношении РФ, укрепление трансатлантической безопасности. "Они также обсудят наше продолжающееся сотрудничество по ряду вопросов региональной и глобальной безопасности, в том числе совместную работу по реагированию на общие вызовы со стороны КНР и наше сотрудничество в регионах Индийского и Тихого океанов", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Полиция Нидерландов намерена использовать меньше китайских беспилотников
Полиция Нидерландов намерена использовать меньше китайских беспилотников
16 февраля 2023 г. 20:12
Польша стремится войти в коалицию стран, участвующих в восстановлении Украины
Польша стремится войти в коалицию стран, участвующих в восстановлении Украины
16 февраля 2023 г. 19:30
США намерены сдерживать угрозы в адрес стран Балтии
США намерены сдерживать угрозы в адрес стран Балтии
16 февраля 2023 г. 19:15
Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7
Премьер Японии пригласил Зеленского на онлайн-саммит G7
16 февраля 2023 г. 19:05
Парламент Молдовы утвердил правительство Дорина Речана
Парламент Молдовы утвердил правительство Дорина Речана
16 февраля 2023 г. 18:41
Байден не планирует посещение других стран после визита в Польшу
Байден не планирует посещение других стран после визита в Польшу
16 февраля 2023 г. 18:27
В Стокгольме не разрешили новую акцию с сожжением Корана
В Стокгольме не разрешили новую акцию с сожжением Корана
16 февраля 2023 г. 18:00
Глава МИД Турции: Швеция не до конца выполнила условия меморандума
Глава МИД Турции: Швеция не до конца выполнила условия меморандума
16 февраля 2023 г. 14:40
В торговом центре в Техасе произошла стрельба, есть погибший и раненые
В торговом центре в Техасе произошла стрельба, есть погибший и раненые
16 февраля 2023 г. 07:39
Кандидат в премьеры Молдовы представил состав нового правительства
Кандидат в премьеры Молдовы представил состав нового правительства
16 февраля 2023 г. 06:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi