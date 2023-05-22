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Канцлер ФРГ посетит Эстонию в конце мая

Канцлер ФРГ посетит Эстонию в конце мая 26 мая канцлер Германии Олаф Шольц отправится с рабочим визитом в Таллин, где проведет переговоры с лидерами стран Балтии.
Другие страны
22 мая 2023 г. 14:37
Канцлер ФРГ посетит Эстонию в конце мая

26 мая канцлер Германии Олаф Шольц отправится с рабочим визитом в Таллин, где проведет переговоры с лидерами стран Балтии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер отправится в пятницу, 26 мая, в Таллин. Там он проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, затем вместе с ней встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем", - сказал он.

По его словам, в центре внимания переговоров будут находиться внешнеполитические темы, в том числе июльский саммит НАТО в Вильнюсе, а также вопросы, связанные с энергетикой.

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