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Канцлер ФРГ отправится на саммит G20 в Индии с повязкой на глазу

Канцлер ФРГ отправится на саммит G20 в Индии с повязкой на глазу Канцлер ФРГ Олаф Шольц появится на мероприятиях саммита G20 в Индии с повязкой на глазу.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 14:52
Канцлер ФРГ отправится на саммит G20 в Индии с повязкой на глазу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц появится на мероприятиях саммита G20 в Индии с повязкой на глазу.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Шольц все еще будет носить повязку на глазу, когда встретится с президентом США Джо Байденом и другими главами правительств на саммите G20 в Нью-Дели в ближайшие выходные, заявили в ведомстве канцлера. Это связано с тем, что, как поясняет издание, в этот период кожа вокруг глаза канцлера "сменит несколько оттенков - от красного, синего и зеленого до желтого и коричневого". Bild уточнил, что идея носить повязку исходила от самого Шольца, который отказался от использования маскирующих косметических средств, чтобы дать ране "спокойно заживать".

В понедельник Шольц впервые после получения травмы появился на публичном мероприятии и заявил о хорошем самочувствии. Канцлер также опубликовал фото с повязкой на правом глазу и ссадинами на лице. На мероприятии в Берлине Шольц тоже появился с повязкой.

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Версия на английском языке German chancellor to attend G20 summit in India with eye patch

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