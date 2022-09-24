Канцлер ФРГ отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня отправляется в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, канцлера в поездке будет сопровождать представительная делегация деловых кругов.
Отмечается, что Шольц надеется не только заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.
В задачу канцлера входит также расширение политического сотрудничества со странами региона.
В течение двух дней Шольц посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, где встретится с руководителями этих стран.