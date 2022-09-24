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Канцлер ФРГ отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Канцлер ФРГ отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов Олаф Шольц отправляется в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 08:56
Канцлер ФРГ отправится на Ближний Восток для заключения соглашений о поставках энергоресурсов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня отправляется в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, канцлера в поездке будет сопровождать представительная делегация деловых кругов.

Отмечается, что Шольц надеется не только заключить соглашения о поставках сжиженного природного газа, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.

В задачу канцлера входит также расширение политического сотрудничества со странами региона.

В течение двух дней Шольц посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, где встретится с руководителями этих стран.

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Версия на английском языке German Chancellor to travel to Middle East to conclude agreements on energy resources supply
Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri Yaxın Şərq ölkələrinə səfər edəcək

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