Канцлер ФРГ объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников

Канцлер Германии Олаф Шольц почти через месяц после наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония - Анхальт) объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников.

Канцлер Германии Олаф Шольц почти через месяц после наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония - Анхальт) объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство DPA

"Мы сделаем все возможное, чтобы еще больше повысить безопасность на улицах, площадях и фестивалях в нашей стране", - заявил Шольц на конференции в Гамбурге.

Кроме того, по словам канцлера, правительство ФРГ обеспечит финансовую поддержку пострадавшим и семьям погибших в Магдебурге. Это должно быть сделано в той же степени, что и в случае с жертвами терактов, подчеркнул Шольц.

Напомним, что злоумышленник вечером 20 декабря намеренно направил автомобиль в сторону людей на рождественском рынке. В результате произошедшего погибли 6 человек, 299 пострадали. Подозреваемый Талеб А. 1974 года рождения является выходцем из Саудовской Аравии. Он был задержан на месте преступления. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году, в 2016-м получил статус политического беженца и работал врачом в городе Бернбург. Его арестовали, он находится в СИЗО.