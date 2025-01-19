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Канцлер ФРГ объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников

Канцлер ФРГ объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников Канцлер Германии Олаф Шольц почти через месяц после наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония - Анхальт) объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников.
Другие страны
19 января 2025 г. 01:46
Канцлер ФРГ объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников

Канцлер Германии Олаф Шольц почти через месяц после наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге (федеральная земля Саксония - Анхальт) объявил об усилении мер безопасности во время народных праздников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство DPA

"Мы сделаем все возможное, чтобы еще больше повысить безопасность на улицах, площадях и фестивалях в нашей стране", - заявил Шольц на конференции в Гамбурге.

Кроме того, по словам канцлера, правительство ФРГ обеспечит финансовую поддержку пострадавшим и семьям погибших в Магдебурге. Это должно быть сделано в той же степени, что и в случае с жертвами терактов, подчеркнул Шольц.

Напомним, что злоумышленник вечером 20 декабря намеренно направил автомобиль в сторону людей на рождественском рынке. В результате произошедшего погибли 6 человек, 299 пострадали. Подозреваемый Талеб А. 1974 года рождения является выходцем из Саудовской Аравии. Он был задержан на месте преступления. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году, в 2016-м получил статус политического беженца и работал врачом в городе Бернбург. Его арестовали, он находится в СИЗО.

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