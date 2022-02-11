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Канцлер ФРГ обсудил с лидерами США, Франции и Канады ситуацию вокруг Украины

Канцлер ФРГ обсудил с лидерами США, Франции и Канады ситуацию вокруг Украины Канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Белого дома Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуацию вокруг Украины.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 23:41
Канцлер ФРГ обсудил с лидерами США, Франции и Канады ситуацию вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Белого дома Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report, об этом написал в Twitter официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Союзники полны решимости вместе ввести быстрые и основательные санкции против России, если будет очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Все дипломатические усилия нацелены на то, чтобы склонить Москву к деэскалации", - говорится в сообщении.

Хебештрайт охарактеризовал разговор как "важный обмен мнениями по очень и очень важной" ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya, ABŞ, Fransa və Kanada liderləri Ukrayna məsələsini müzakirə ediblər

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