Канцлер ФРГ не будет ехать в Украину после отказа Киева принимать президента страны

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил отказ Киева его принимать.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил отказ Киева его принимать.

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF Шольц ответил, что "так делать нельзя" и что это "мешает делу".

"Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать", - сказал он.

Глава правительства Германии отметил, что не будет ехать в украинскую столицу.