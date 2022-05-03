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Канцлер ФРГ не будет ехать в Украину после отказа Киева принимать президента страны

Канцлер ФРГ не будет ехать в Украину после отказа Киева принимать президента страны Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил отказ Киева его принимать.
Другие страны
3 мая 2022 г. 08:57
Канцлер ФРГ не будет ехать в Украину после отказа Киева принимать президента страны

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил отказ Киева его принимать.

В интервью немецкому общественному вещателю ZDF Шольц ответил, что "так делать нельзя" и что это "мешает делу".

"Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать", - сказал он.

Глава правительства Германии отметил, что не будет ехать в украинскую столицу.

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Версия на английском языке German Chancellor won't visit Ukraine after Kyiv's refusal to host President Steinmeier

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