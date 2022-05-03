Канцлер ФРГ не будет ехать в Украину после отказа Киева принимать президента страны

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не планирует посещать Украину после того, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил отказ Киева его принимать.
В интервью немецкому общественному вещателю
"Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать", - сказал он.
Глава правительства Германии отметил, что не будет ехать в украинскую столицу.