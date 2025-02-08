Канцлер ФРГ назвал преждевременными дискуссии о миротворческой миссии в Украине

Дискуссии об отправке в Украину миротворческого контингента и возможном участии в нем ФРГ являются преждевременными и неуместными.

Дискуссии об отправке в Украину миротворческого контингента и возможном участии в нем ФРГ являются преждевременными и неуместными.

Как передает Report , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью редакционному объединению RND.

"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными", - сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможной миротворческой миссии в Украине и участии в ней Германии.

В то же время он утверждал, что нельзя принимать никакие решения "за спиной Украины".

"Во-первых, необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не навязанный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть будущие гарантии безопасности для Украины", - заявил глава правительства ФРГ. В любом случае, по его словам, "Украина будет иметь армию, которую она не сможет оплатить только своими финансовыми средствами". "Мы и все друзья Украины будем призваны на помощь", - резюмировал Шольц.

Вместе с тем он вновь раскритиковал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов из Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий, поскольку оказывают большую поддержку Украине.