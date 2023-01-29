Канцлер ФРГ и президент Аргентины обсудили перспективы энергетического партнерства

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече в Буэнос-Айресе обсудили перспективы сотрудничества в области сжиженного газа, лития и зеленого водорода.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече в Буэнос-Айресе обсудили перспективы сотрудничества в области сжиженного газа, лития и зеленого водорода.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы говорили о газе, о наших месторождениях лития и о нашем производстве зеленого водорода", - заявил Фернандес, добавив, что его страна намерена стать надежным энергетическим поставщиком.

По данным агентства, Шольц выразил заинтересованность Германии в партнерстве с Аргентиной по сжиженному газу и заострил внимание на перспективах проектов в сфере солнечной энергетики.

По словам аргентинского лидера, одной из задач, по которой еще не достигнуто соглашение, остается «протекционизм стран Европы», создающий помехи поставкам сельскохозяйственной продукции из Южной Америки.