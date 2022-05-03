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Канцлер ФРГ: Гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну нет

Канцлер ФРГ: Гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну нет В настоящее время нет никаких гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну после нападения на Украину.
Другие страны
3 мая 2022 г. 23:34
Канцлер ФРГ: Гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну нет

В настоящее время нет никаких гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну после нападения в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая вместе со своими шведским и финским коллегами на пресс-конференции.

По словам Шольца, в последние десятилетия Европа принимала за данность, что границы "больше не будут перемещаться силой и что необходимо уважать суверенитет государств". "Россия нарушила этот статус-кво, и поэтому никто не может утверждать, что российский президент Владимир Путин не сделает подобного еще раз", - заявил немецкий лидер.

"Вот почему мы одновременно решили, что будем расширять наши оборонные усилия", - добавил он, сославшись на увеличение финансирования Германией своих вооруженных сил и решение выделить 2% своего ВВП на расходы на оборону. Он также подчеркнул о поддержке Германией принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

"Для нас очевидно, что если эти две страны решат, что хотят быть частью НАТО, они могут рассчитывать на нашу поддержку", - отметил он.

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