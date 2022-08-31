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Канцлер ФРГ: Антироссийские санкции Запада эффективны и правильны

Канцлер ФРГ: Антироссийские санкции Запада эффективны и правильны Антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить президента Российской Федерации Владимира Путина.
Другие страны
31 августа 2022 г. 08:09
Канцлер ФРГ: Антироссийские санкции Запада эффективны и правильны

Антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на газету Magdeburger Volksstimme, об этом канцлер Германии Олаф Шольц.

Он утверждает, что санкционные меры являются важным средством давления на РФ с тем, чтобы она остановила войну.

"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии из западного альянса сторонников Украины не может быть и речи", - рассказал Шольц.

По его словам, "сильный и единый ответ Европы" на этот конфликт "удивил Путина". Канцлер считает, что Путин не ожидал этого.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri: “Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyaları effektiv və düzgündür”

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