Канцлер: Австрия хочет, чтобы сирийские мигранты отправлялись обратно в Турцию

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Австрия хочет, чтобы европейское пограничное агентство Frontex отправляло обратно в Турцию сирийских беженцев и мигрантов.

Как сообщает Report, об этом газете Oesterreich заявил канцлер Австрии Вернер Файман.

"Frontex должен отслеживать людей, которые попадают в Грецию. Мы должны спасти всех их, однако затем эти люди должны быть отправлены обратно в Турцию", - заявил он.

По словам канцлера, он предложил это "оптимальное решение" турецкому премьер-министру Ахмету Давутоглу на донорской конференции по Сирии, которая прошла в четверг в Лондоне.