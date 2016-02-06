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    Канцлер: Австрия хочет, чтобы сирийские мигранты отправлялись обратно в Турцию

    Frontex должен отслеживать людей, которые попадают в Грецию

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Австрия хочет, чтобы европейское пограничное агентство Frontex отправляло обратно в Турцию сирийских беженцев и мигрантов.

    Как сообщает Report, об этом газете Oesterreich заявил канцлер Австрии Вернер Файман.

    "Frontex должен отслеживать людей, которые попадают в Грецию. Мы должны спасти всех их, однако затем эти люди должны быть отправлены обратно в Турцию", - заявил он.

    По словам канцлера, он предложил это "оптимальное решение" турецкому премьер-министру Ахмету Давутоглу на донорской конференции по Сирии, которая прошла в четверг в Лондоне.

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