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    Канцлер Австрии заявил о ненадежности США

    © Darko Vojinovic / AP

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что американская сторона становится все более ненадежной, при этом европейским странам нужно сохранять единство.

    Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом он сказал в интервью The Financial Times.

    По словам Курца, решение Соединенного Королевства выйти из состава Евросоюза "ужасно", а его основной причиной является миграционной проблема.

    "США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное - Европа должна оставаться единой", - подчеркнул Курц.

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