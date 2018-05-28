Канцлер Австрии заявил о ненадежности США

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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что американская сторона становится все более ненадежной, при этом европейским странам нужно сохранять единство.

Как передает Report со ссылкой на Газету.Ru, об этом он сказал в интервью The Financial Times.

По словам Курца, решение Соединенного Королевства выйти из состава Евросоюза "ужасно", а его основной причиной является миграционной проблема.

"США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное - Европа должна оставаться единой", - подчеркнул Курц.