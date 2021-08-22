Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире австрийского телеканала Puls 24 .

"Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет", - сказал Курц.

По его словам, Австрия уже приняла более 40 тысяч афганцев и внесла свой "сверхпропорциональный вклад". Он отметил, что лучше помогать населению в самой стране. "Особенно в том, что касается женщин и ситуации с безопасностью населения - здесь мы несем огромную ответственность", - подчеркнул Курц.