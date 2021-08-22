Канцлер Австрии выступил против приема беженцев из Афганистана

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы страна сейчас принимала беженцев из Афганистана.
Как передает Report, об этом он заявил в эфире австрийского телеканала
"Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет", - сказал Курц.
По его словам, Австрия уже приняла более 40 тысяч афганцев и внесла свой "сверхпропорциональный вклад". Он отметил, что лучше помогать населению в самой стране. "Особенно в том, что касается женщин и ситуации с безопасностью населения - здесь мы несем огромную ответственность", - подчеркнул Курц.