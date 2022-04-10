Канцлер Австрии собирается лететь с визитом в Россию

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в эти выходные с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве собирается в понедельник отправиться с визитом в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в эти выходные с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве собирается в понедельник отправиться с визитом в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung.

Как отмечается, поездка была согласована с руководством Европейского союза и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как отметили в окружении канцлера, Нехаммер хочет предпринять попытку содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, что Нехаммер в субботу провел переговоры в Киеве с Зеленским, встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Отметим, что в случае прибытия канцлера в Москву это будет первым визитом лидера страны ЕС в Россию с момента начала спецоперации в Украине.