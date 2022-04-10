О нас
Аудио новости

Канцлер Австрии собирается лететь с визитом в Россию

Канцлер Австрии собирается лететь с визитом в Россию Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в эти выходные с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве собирается в понедельник отправиться с визитом в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 20:17
Канцлер Австрии собирается лететь с визитом в Россию

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в эти выходные с главой Украины Владимиром Зеленским в Киеве собирается в понедельник отправиться с визитом в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung.

Как отмечается, поездка была согласована с руководством Европейского союза и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как отметили в окружении канцлера, Нехаммер хочет предпринять попытку содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, что Нехаммер в субботу провел переговоры в Киеве с Зеленским, встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Отметим, что в случае прибытия канцлера в Москву это будет первым визитом лидера страны ЕС в Россию с момента начала спецоперации в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Арестович озвучил новые сроки окончания войны  в Украине
Арестович озвучил новые сроки окончания войны  в Украине
5 апреля 2022 г. 05:13
Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии
ФотоСкончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии
3 апреля 2022 г. 22:26
Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины
Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины
5 апреля 2022 г. 09:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi