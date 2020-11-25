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Канцлер Австрии спрогнозировал сроки возвращения к "нормальной жизни" после COVID-19

Канцлер Австрии спрогнозировал сроки возвращения к "нормальной жизни" после COVID-19 Он отметил, что появление вакцины не будет означать, что вирус уже будет побежден
Другие страны
25 ноября 2020 г. 16:29
Канцлер Австрии спрогнозировал сроки возвращения к нормальной жизни после COVID-19

Канцлер Австрии заявил, что до следующего лета можно рассчитывать на возвращение к нормальной жизни благодаря появившимся вакцинам от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сказал Себастьян Курц после заседания кабмина, на котором была принята стратегия по вакцинации от коронавируса.

"В августе на вопрос, есть ли перспектива, я сказал, что есть свет в конце тоннеля, и мы можем рассчитывать, что до следующего лета сможем вернуться к нормальности. Тогда многие засомневались в этом, многие критиковали. Сегодня я рад подтвердить, что эта перспектива случится", - сказал Курц

Накануне глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер объявил, что вакцинация от коронавируса начнется в республике в январе 2021 года, первыми привьют постояльцев домов престарелых старше 65 лет и персонал, а также сотрудников сферы здравоохранения. Со второго квартала 2021 года, то есть с апреля, будет возможна вакцинация широких слоев населения на добровольной основе, однако министр рассчитывает, что вакцину получит существенно больше половины населения.

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