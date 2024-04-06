Канцлер Австрии призвал Макрона избегать эскалации конфликта в Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно конфликта на Украине, и призвал его избегать эскалации.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно конфликта на Украине, и призвал его избегать эскалации.

Как передает Report , об этом пишет газета Le Figaro.

"Мы согласны с намерением достичь прочного мира. Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции является сторонником принципа сдерживания", — прокомментировал Нехаммер заявление Макрона о возможной отправке французских войск в Украину.

Нехаммер признал, что некоторые агрессивные доводы могут казаться убедительными, но сам он является сторонником "принципа предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации".