Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригласил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа посетить республику.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригласил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа посетить республику.

Как передает Report, об этом Нехаммер заявил в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.

"Дональда Трампа интересовала оценка ситуации и возможные шансы на мир. Я предложил Вену в качестве места проведения мирных переговоров и пригласил его с визитом", - сказал он. На просьбу изданию уточнить, приедет ли Трамп, канцлер ответил, что "это было бы желательно".

Ранее канцлер Австрии сообщил, что в ходе получасового телефонного разговора с Трампом они обсудили в том числе украинский конфликт. Нехаммер предложил свою страну в качестве нейтрального места для переговоров.