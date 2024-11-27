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Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну

Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригласил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа посетить республику.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 12:39
Канцлер Австрии пригласил Трампа посетить страну

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригласил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа посетить республику.

Как передает Report, об этом Нехаммер заявил в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.

"Дональда Трампа интересовала оценка ситуации и возможные шансы на мир. Я предложил Вену в качестве места проведения мирных переговоров и пригласил его с визитом", - сказал он. На просьбу изданию уточнить, приедет ли Трамп, канцлер ответил, что "это было бы желательно".

Ранее канцлер Австрии сообщил, что в ходе получасового телефонного разговора с Трампом они обсудили в том числе украинский конфликт. Нехаммер предложил свою страну в качестве нейтрального места для переговоров.

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Версия на английском языке Austrian Chancellor invites Trump to visit the country

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