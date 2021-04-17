Канцлер Австрии предложил Вену для встречи Путина и Байдена

Австрия уже находится в контакте с Россией и США по вопросу обсуждения потенциальной площадки для проведения встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Австрия уже находится в контакте с Россией и США по вопросу обсуждения потенциальной площадки для проведения встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы не должны переоценивать нашу роль, мы не играем роль посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров. Мы уже в контакте с российской и американской стороной. Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь - диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое, то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии", - сказал Курц в видеоинтервью немецкому порталу The Pioneer, говоря на тему, может ли Вена стать нейтральной площадкой для встречи президентов России и США.

Канцлер Австрии подчеркнул, что Вена является одним из городов, который обсуждается в качестве площадки для проведения этого саммита России и США. "Если он состоится, то сейчас рассматриваются несколько городов, Вена - один из них", - уточнил Курц.

"Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью", - отметил Курц.