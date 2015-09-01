Канцлер Австрии предложил способ решения кризиса беженцев в Европе

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ "Решение кризиса беженцев в Европе заключается в укреплении внешних границ Евросоюза".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил канцлер Австрии Вернер Файман.

"Решение в том, чтобы укреплять внешние границы. Дублинское соглашение говорит о регистрации внешних границ, но у нас таких границ нет", - отметил он, выступая во вторник на пресс-конференции после заседания правительства.

При этом он добавил, что "те, кто находятся у таких внешних границ, говорят, что Дублин работает неправильно, потому что он не был спланирован и не был организован".

Венгрия, имеющая границы вне Евросоюза, на прошлой неделе зафиксировала новый рекорд по числу мигрантов, приехавших в страну из Сербии за один день: 26 августа границу пересек 3241 беженец. Через Венгрию мигранты пытаются попасть в другие страны ЕС. В связи с наплывом беженцев страна предпринимает меры по ограничению потока мигрантов внутрь страны и Евросоюза.