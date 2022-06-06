Канцлер Австрии предлагает промежуточный этап для членства Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за введение промежуточного этапа в процессе вхождения в Евросоюз Украины и Молдавии.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за введение промежуточного этапа в процессе вхождения в Евросоюз Украины и Молдавии.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете Kronen Zeitung .

"В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом", - пояснил политик.

По его словам, ЕС необходимо создать "подготовительную зону", позволяющую потенциальным членам союза укреплять с ним сотрудничество и адаптироваться к стандартам Евросоюза. Он отметил, что подобным путем шла и сама Австрия, пока не стала членом ЕС в 1995 году.

"Мало внимания уделяется практическим вариантам, которые обеспечивают тесные связи с ЕС во многих областях и укрепляют экономику Украины. Но это именно то, что нужно сейчас", - заявил Нехаммер, подчеркивая, что также поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании "европейского политического сообщества".

Европарламент 5 мая выпустил резолюцию, в которой призвал ЕС дать Украине статус кандидата. "За» проголосовали 637 евродепутатов, 13 «против", еще 26 воздержались. Однако, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, это решение должны единогласно одобрить все государства союза.