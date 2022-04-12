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Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Все признаки указывают на шторм

Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Все признаки указывают на шторм Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 01:16
Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Все признаки указывают на шторм

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом пишет Kurier.

По словам Нехаммера, это не было дружественным визитом, он хотел посмотреть Путину в глаза и рассказать о том, что он увидел в Буче.

"От встречи в целом не получил никаких положительных впечатлений. Я настроен пессимистично. Путин перешел к военной логике. Все признаки указывают на шторм", - сказал он.

Канцлер Австрии убежден, что Путин не доверяет международному сообществу и международному праву.

Также между ними возник спор, в ходе которого президент России настаивал, что в произошедшем в Буче виновата Украина.

Напомним, что встреча состоялась в Москве 11 апреля. Разговор политиков длился 1,5 часа.

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Версия на азербайджанском языке Avstriya kansleri: “Putinlə mübahisəmiz yarandı, onun hərbi məntiqi fırtınaya işarədir”

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