Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к деэскалации и переговорам после инцидента на Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодняшний инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Нужны деэскалация и переговоры", - говорится в публикации.