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Канцлер Австрии посетит Украину

Канцлер Австрии посетит Украину Президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и договорился о его визите в Украину в скором времени.
Другие страны
5 апреля 2022 г. 04:42
Канцлер Австрии посетит Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и договорился о его визите в Украину в скором времени.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", - отметил глава государства.

Зеленский также рассказал, что с европейскими лидерам, включая Карла Нехаммера, он обсудил преступления российских военных на территории Украины, а также дальнейшее введение новых санкций против России.

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