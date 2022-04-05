Канцлер Австрии посетит Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и договорился о его визите в Украину в скором времени.

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и договорился о его визите в Украину в скором времени.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", - отметил глава государства.

Зеленский также рассказал, что с европейскими лидерам, включая Карла Нехаммера, он обсудил преступления российских военных на территории Украины, а также дальнейшее введение новых санкций против России.