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Канцлер Австрии обсудит в ОАЭ поставку дополнительных объемов газа

Канцлер Австрии обсудит в ОАЭ поставку дополнительных объемов газа Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит в среду Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где обсудит возможности обеспечения безопасности поставок газа и пути снижения зависимости от голубого топлива из России.
Другие страны
25 октября 2022 г. 03:10
Канцлер Австрии обсудит в ОАЭ поставку дополнительных объемов газа

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит в среду Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где обсудит возможности обеспечения безопасности поставок газа и пути снижения зависимости от голубого топлива из России.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, с соответствующим заявлением выступила пресс-служба главы австрийского правительства.

"Мы хорошо подготовились к предстоящей зиме. Наши ПХГ почти заполнены. Мы также значительно снизили нашу зависимость от российского газа с 80 до 50 процентов", - говорится в заявлении офиса канцлера.

Также отмечается, что идет работа над обеспечением надежности поставок на следующий отопительный сезон.

"Поэтому я отправляюсь с главами министерств финансов и энергетики Австрии Магнусом Бруннером и Леонор Гевесслер в Абу-Даби, чтобы провести переговоры о том, как мы можем еще больше снизить нашу зависимость от РФ и повысить надежность поставок в 2023-2024 годах", - цитирует пресс-службу Reuters.

После начала Россией войны в Украину Австрия прилагает усилия для поиска альтернативных источников природного газа, жизненно важного для отопления и некоторых энергоемких отраслей, производящих такие товары, как сталь и бумага. Большая часть электроэнергии в Австрии поступает из возобновляемых источников энергии, в частности гидроэнергетики.

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