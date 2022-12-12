Канцлер Австрии готов сыграть посредническую роль в разрешении украинского кризиса

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов сыграть роль посредника и поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов сыграть роль посредника и поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом глава австрийского правительства заявил в эфире телеканала ORF2.

"Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", - сказал канцлер.

Он напомнил, что после начала войны в Украине общался с В. Путиным дважды.

В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала войны. Тогда президент РФ впервые лично общался с австрийским канцлером - они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность.

Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную ситуацию.

Канцлер неоднократно подчеркивал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с войной. Однако у Вены есть четкая позиция по некоторым из них, говорил политик.

"Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - отмечал Нехаммер.