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Канцлер Австрии готов сыграть посредническую роль в разрешении украинского кризиса

Канцлер Австрии готов сыграть посредническую роль в разрешении украинского кризиса Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов сыграть роль посредника и поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 08:13
Канцлер Австрии готов сыграть посредническую роль в разрешении украинского кризиса

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов сыграть роль посредника и поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом глава австрийского правительства заявил в эфире телеканала ORF2.

"Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", - сказал канцлер.

Он напомнил, что после начала войны в Украине общался с В. Путиным дважды.

В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала войны. Тогда президент РФ впервые лично общался с австрийским канцлером - они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность.

Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную ситуацию.

Канцлер неоднократно подчеркивал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с войной. Однако у Вены есть четкая позиция по некоторым из них, говорил политик.

"Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - отмечал Нехаммер.

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Версия на азербайджанском языке Avstriya kansleri Putinlə əlaqə saxlamağa hazır olduğunu açıqlayıb

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