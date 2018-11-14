Канцлер Австрии: Дело об обвиняемом в шпионаже в пользу России бывшем военном дойдет до обвинительного приговора

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Канцлер Австрии Себастьян Курц уверен, что в ходе расследования вина отставного полковника австрийской армии, который подозревается Веной в шпионаже в пользу России, будет доказана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"По моей информации, дело дойдет до обвинительного приговора", - сказал Курц, выступая в Вене.

Как отметил политик, Австрия хочет сохранить диалог с Россией, однако считает шпионаж на своей территории неприемлемым.

"У нас четкий взгляд на это дело, у нас четкий взгляд на Россию. Мы хотим быть в диалоге, но мы знаем, что случилось в Нидерландах, что случилось в Великобритании, мы объявили солидарность с нашими европейскими партнерами. Если шпионаж происходит у нас, не важно со стороны какой страны, то мы считаем это неприемлемым и будем с этим бороться", - сказал он.

По словам Курца, Австрия не собирается принимать отдельных шагов по высылке российских дипломатов из-за шпионского скандала.

Ранее экс-полковник Вооруженных сил Австрии был задержан на территории своей страны. 70-летнего военного подозревают в том, что он в течение 20 лет шпионил в пользу России.