Канцлер Австрии: Брюссель не намерен пересматривать соглашение с Лондоном по Brexit

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Соглашение по Brexit между Брюсселем и Лондоном пересмотрено не будет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете Financial Times заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Пересмотра соглашения о выходе Великобритании из ЕС определенно не будет. Сделка, которой мы достигли, хорошая и сбалансированная, и считаю, что все заинтересованы в том, чтобы избежать сценария отсутствия соглашений", - заявил С.Курц.

По словам канцлера Австрии, председательствующей в Евросоюзе, данный документ был разработан "после длительных переговоров на протяжении более года". Он указал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье "договорились о соглашении, чтобы избежать Brexit без сделки, и теперь пришло время принять решение поддержать данное соглашение или не поддерживать его".

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня отправляет в турне по европейским странам с целью "добиться консенсуса" по условиям выхода официального Лондона из ЕС.

Напомним, что председатель Европейского совета Дональд Туск назначил экстренную встречу глав государств и правительств стран-членов ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос Brexit.

Накануне британский премьер Т.Мэй решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 10 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit.