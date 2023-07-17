Канцелярия президента Польши: Пока не собираемся отзывать посла из России

Польша планирует оставить своего посла в России, несмотря на то, что правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.

Польша планирует оставить своего посла в России, несмотря на то, что правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.

Как передает Report, об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента республики Марчин Пшидач.

"На данном этапе нет таких планов", - сказал он, отметив, что Польша не хочет отзывать своего посла из Москвы, пока там присутствуют послы других стран.

"Чтобы не было так, что Польша отзывает своих дипломатов, когда другие страны, например, Германия или Франция, оставляют в Москве своих послов и где-то там, возможно, пытаются реализовать какой-то диалог. Или мы там все, как Европейский союз, или в будущем отбываем вместе", - сказал Пшидач.

При этом, он сказал, что после решения о закрытии польского консульского агентства в Смоленске Варшава оставляет за собой право на ответные шаги.

"МИД Польши сделало соответствующее заявление после объявления о решении России закрыть консульское агентство. Польская сторона резервирует возможность применения подобных мер", - отметил он.