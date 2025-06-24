Канцелярия премьера: Израиль решил не наносить новые удары по Ирану после разговора с Трампом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом решил не наносить новые удары по Ирану.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом решил не наносить новые удары по Ирану.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении канцелярия главы израильского правительства.

"Прекращение огня было установлено на 7:00 утра. В 3:00 утра Израиль нанес мощный удар по центру Тегерана, нанеся удары по целям режима и убив сотни бойцов "Басидж" и иранских сил безопасности. Незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня Иран запустил шквал ракет", - сказано в сообщении.

В нем также говорится о том, что 7:06 Иран запустил одну ракету по территории Израиля, а в 10:25 — еще две ракеты. Ракеты были перехвачены или упали на открытой местности без жертв и повреждений.

"В ответ на нарушения Ирана ВВС уничтожили радарную решетку около Тегерана. После разговора президента Трампа (президент США Дональд Трамп - ред.) с премьер-министром Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху - ред,) Израиль воздержался от дальнейших атак", - сказано в сообщении.