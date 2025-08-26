О нас

Канцелярия польского лидера опровергла сообщение о риске отключения Starlink для Украины

Канцелярия польского лидера опровергла сообщение о риске отключения Starlink для Украины Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг информацию о планирующимся отключении интернета Starlink в Украине.
Другие страны
26 августа 2025 г. 09:14
Глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг информацию о планирующимся отключении интернета Starlink в Украине.

Как передает Report, об этом он поделился в "Х".

Богуцкий отметил, что вето, наложенное на закон о поддержке украинских беженцев, не может отключить Украину от интернета Starlink, ведь расходы за это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а "проект, поданный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей".

Согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года. По словам Богуцкого, парламент "эффективно" проработает президентскую инициативу в сентябре, - до исчерпания предельного срока.

У президента Навроцкого также опровергли заявление Гавковского о якобы "конце поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте".

Отметим, что вчера министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский заявлял о риске отключения терминалов Starlink.

Версия на азербайджанском языке Polşa Ukrayna üçün "Starlink" sisteminin bağlanmasını təkzib edib

