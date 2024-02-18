О нас

Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о согласии Израиля на палестинское государство

Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о согласии Израиля на палестинское государство Канцелярия израильского премьер-министра опровергла публикацию газеты Israel Hayom о якобы готовности Израиля согласиться на одностороннее признание палестинского государства Вашингтоном в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 19:19
Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о согласии Израиля на палестинское государство

Канцелярия израильского премьер-министра опровергла публикацию газеты Israel Hayom о якобы готовности Израиля согласиться на одностороннее признание палестинского государства Вашингтоном в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом говорится в ответе ведомства премьера на соответствующий запрос ТАСС.

"Публикация в Israel Hayom о согласии Израиля на создание палестинского государства является фейковой новостью", - говорится в ответе канцелярии на просьбу прокомментировать публикацию.

Ранее эта газета заявила со ссылкой на источник, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность связать возобновление прямых переговоров о мире с палестинцами с прорывом в нормализации отношений с Саудовской Аравией на фоне обозначенного намерения Вашингтона признать палестинское государство.

Israel Hayom утверждала, что у премьера формируется понимание по планируемому компромиссу с администрацией США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi