Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о согласии Израиля на палестинское государство

Канцелярия израильского премьер-министра опровергла публикацию газеты Israel Hayom о якобы готовности Израиля согласиться на одностороннее признание палестинского государства Вашингтоном в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

Канцелярия израильского премьер-министра опровергла публикацию газеты Israel Hayom о якобы готовности Израиля согласиться на одностороннее признание палестинского государства Вашингтоном в обмен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

Как передает Report , об этом говорится в ответе ведомства премьера на соответствующий запрос ТАСС.

"Публикация в Israel Hayom о согласии Израиля на создание палестинского государства является фейковой новостью", - говорится в ответе канцелярии на просьбу прокомментировать публикацию.

Ранее эта газета заявила со ссылкой на источник, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность связать возобновление прямых переговоров о мире с палестинцами с прорывом в нормализации отношений с Саудовской Аравией на фоне обозначенного намерения Вашингтона признать палестинское государство.

Israel Hayom утверждала, что у премьера формируется понимание по планируемому компромиссу с администрацией США.