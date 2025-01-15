Канцелярия Нетаньяху: На переговорах по Газе сохраняются нерешенные пункты

Переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников не завершены, Израиль надеется урегулировать остающиеся разногласия ближайшей ночью.

Переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников не завершены, Израиль надеется урегулировать остающиеся разногласия ближайшей ночью.

Как передает Report, об этом заявила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Остаются несколько нерешенных пунктов в соглашении, и мы надеемся, что детали будут согласованы этой ночью", - говорится в заявлении.

В канцелярии также отметили, что представители движения ХАМАС отказались от требования пересмотреть карту размещения войск в Филадельфийском коридоре на границе анклава с Египтом.

"Благодаря решительной позиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху ХАМАС в последний момент отступило от своего требования изменить дислокацию сил в Филадельфийском коридоре", - отмечается в сообщении канцелярии.

Ранее египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. Официально о заключении сделки еще не сообщалось.