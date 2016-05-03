Канцелярия Кэмерона: Потери ИГ в Сирии и Ираке превысили 25 тыс.

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Потери террористической группировки "Исламское государство" за время ее участия в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке превысили 25 тыс. человек убитыми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании по завершении заседания кабинета министров, на котором министр обороны Майкл Фэллон проинформировал глав других министерств о ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

"Теперь мы насчитали убитыми более 25 тыс. боевиков, и более 600 из них - за прошлый месяц", - информировала сотрудница резиденции на Даунинг-стрит. Также, по ее словам, общее число террористов, воюющих на стороне ИГ, сейчас является наименьшим за два года.