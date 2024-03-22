Канберра направит свыше 3 млрд долларов на производство ядерных реакторов для подлодок

Австралия направит Великобритании свыше 3 млрд долларов на строительство атомных реакторов для подводных лодок в рамках партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).

Австралия направит Великобритании свыше 3 млрд долларов на строительство атомных реакторов для подводных лодок в рамках партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз.

Министр отметил, что Канберра передаст Лондону более 5 млрд австралийских долларов (3,3 млрд долларов), "в качестве финансирования строительства ядерных реакторов для австралийских подводных лодок".

"Ранее мы объявляли, что намерены инвестировать британскую и американскую промышленность, а позднее направим порядка 30 млрд австралийских долларов [19,6 млрд долларов] и в развитие национального военно-промышленного комплекса для строительства атомных подводных лодок", - указал Марлз.