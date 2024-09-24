Канакское племя Сен-Луи распространило заявление в знак протеста против колониальной политики Франции

Канакское племя Сен-Луи в Новой Каледонии распространило заявление в знак протеста против колониальной политики и зверств в отношении представителей племени со стороны французского правительства.

Канакское племя Сен-Луи в Новой Каледонии распространило заявление в знак протеста против колониальной политики и зверств в отношении представителей племени со стороны Франции.

Как сообщает Report , в документе отмечается, что с 13 мая 2024 года, то есть начала последних событий в Новой Каледонии, Франция стала возрождать "старый колониальный кошмар на этой отдаленной территории".

"Отношение государства (французское правительство - ред.) к племени сен-луи, проживающему в коммуне Монт-Дор на юге острова, к сожалению, напоминает обращение с коренными народами во время Алжирской войны. Бессовестное государство делает вид, что имеет дело с 1200 преступниками, которых необходимо нейтрализовать и заставить замолчать, несмотря на непропорциональное соотношение сил.

Заслужило ли наше племя, оставившее след в своей истории, убийства троих своих детей? Этих молодых людей убили за то, что они храбро отстаивали свои политические идеалы. Эти молодые люди, имевшие в руках только охотничье ружье и камнеметные инструменты, а на ногах – простые тапочки, погибли под пулями GIGN (Национальной жандармерии Франции).

Заслужило ли наше племя, оставившее след в истории, убийства трех своих представителей? Эти молодые люди были убиты за то, что храбро отстаивали свои политические идеалы. Эти юноши, вооруженные лишь охотничьими ружьями, пращами, в простых сандалиях на ногах, погибли под пулями GIGN (антитеррористическое подразделение французской жандармерии - ред.). Похоже, что расстояние в несколько тысяч километров между Новой Каледонией и Францией, к нашему несчастью, превратило концепцию самообороны в лицензию на убийство в Тихом океане", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что "убийцы лидера независимости Пьера Деклерка", казненного в 1981 году, не испытывают угрызений совести.

"Поэтому мы имеем право требовать объяснить мотивы, побудившие государство задействовать столько средств для расстрела трех молодых канаков. Еще более тревожным является то, что от все еще живых молодых людей нашего племени требуют сдаться властям, чтобы не разделить судьбу своих братьев. Все знают, что на такой небольшой территории их можно поймать и арестовать в любой момент.

Таким образом, на острове Сен-Луи пытаются "восстановить справедливость" необычайными темпами. Хотя, как сказала судья Клэр-Мари Казанова, "правосудие никогда не бывает своевременным, никогда не бывает преждевременным, его всегда критикуют за опоздание". Почему же вдруг такая спешка в правовых вопросах нашего племени? Этот вопрос требует ответа, потому что у нас есть сомнения относительно истинных мотивов государства в этом вопросе.

Единственное, в чем мы уверены, это то, что ни уважение к закону, ни потеря человеческих жизней не мешают этому государству выполнять свою "божественную миссию". Чтобы убедиться в этом, достаточно просто наблюдать за увеличением числа военных автомобилей, незаконно циркулирующих по нашим дорогам. Как будто они постепенно возводят "Берлинскую стену" Тихого океана вокруг нашего племени. Наши земли заблокированы, наши люди голодают, а нашу молодежь убивают. Мы больше ничего не ждем от местного суда. Мы вынуждены обратиться к нему, но его несправедливые решения защищают сильных, угнетают слабых и погружают нас в пучину непонимания.

Мы уверены, что племя Сен-Луи, хотя и невольно, оказалось в центре ужасной игры, организованной государством. Жертвы выдаются за палачей посредством пропаганды, организованной государством, и таким образом пытаются сохранить колониальный порядок", - отмечается в документе.

В племени добавили, что французским властям будет проще "перебить целое племя, чем подавить стремление канаков к независимости".