Канаки Новой Каледонии требуют референдум за независимость и выступают против французского колониализма

Жители заморской территории Новой Каледонию организовали акцию с требованием свободы от французского колониализма.

Жители Новой Каледонии - заморской территории Франции, выступают против неоколониализма, зависимости от метрополии и за свободное будущее для коренных жителей - канаков.

Как передает Report, на многочисленной акции участники потребовали отмены результатов, как они считают, нелегитимного референдума от 12 декабря 2021 года и проведения нового.

Участники скандировали лозунги против колониальной политики Франции на этих территориях и с требованиями о независимости.

Протестующие выражали недовольство насаждением окончательного статуса Новой Каледонии после проведенного референдума, выступали за отмену милитаризации своей страны со стороны Франции. Среди требований была также защита местных трудовых ресурсов.

На акции протеста против французского неоколониализма в Новой Каледонии, наряду с флагами канаков были и азербайджанские в знак поддержки Азербайджаном позиции канаков в рамках председательства в Движении неприсоединения.

Демонстранты объяснили это тем, что "Азербайджан всегда рядом с ними и поддерживает их борьбу с неоколониализмом".

Отметим, что 21 ноября Бакинская инициативная группа Движения неприсоединения организовала в столице Азербайджана конференцию на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к участникам конференции, отметил, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения поддерживает народы, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к свободе.