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    ​Канадскую школу после стрельбы разрушат и отстроят заново

    Врио мэра города: Здесь было столько боли, это травма

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Власти канадского города Ла-Лош приняли решение разрушить, а затем заново отстроить школу после стрельбы, которую открыл один из учащихся.

    Как передает Report со ссылкой на CBC, об этом сообщил врио мэра города Кевин Жанвье.

    "Я хочу, чтобы эта школа была снесена и потом построена заново, потому что здесь было столько боли, это травма", — сказал врио мэра города Кевин Жанвье.

    Единственная дочь врио мэра погибла в результате нападения 17-летнего подростка.

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