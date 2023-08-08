Канадско-украинский Фонд передал Украине 100 систем жизнеобеспечения MOVES SLC

Канадско-Украинский Фонд (КУФ) передал Министерству здравоохранения 100 интегрированных систем жизнеобеспечения MOVES SLC, которые будут использоваться для наземной и воздушной транспортировки тяжелораненых пациентов.

Канадско-украинский Фонд (КУФ) передал Министерству здравоохранения Украины 100 интегрированных систем жизнеобеспечения MOVES SLC, которые будут использоваться для наземной и воздушной транспортировки тяжелораненых пациентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается в пресс-релизе фонда, MOVES SLC является микроинтегрированной системой жизнеобеспечения, предназначенной для оказания медицинской помощи в зонах конфликтов и стихийных бедствий.

КУФ уточняет, что системы были получены от правительства Канады и переданы Минздраву Украины. Портативные системы жизнеобеспечения помогут контролировать жизненные показатели пациентов, проводить искусственную вентиляцию легких находящимся в критическом состоянии и предотвращать осложнения при транспортировке в больницы.

"Эта технология, которую правительство Украины и медицинские работники на передовой прозвали "медицинским Джавелином", используется для поддержки пациентов в больницах, в передовых хирургических условиях, в машинах скорой помощи и эвакуационных медицинских поездах", - сообщает КУФ.