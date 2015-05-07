​Канадским разведслужбам предоставлены широкие полномочия

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Законодатели Канады приняли новый антитеррористический закон, который расширяет полномочия спецслужб и впервые дает им право осуществлять деятельность за границей, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Законопроект был подготовлен после террористической атаки в октябре прошлого года, когда вооруженный мужчина застрелил охранника и ворвался в здание парламента. Вскоре после этого также широкий резонанс вызвал инцидент с 25-летним канадцем, насмерть сбившим солдата в провинции Квебек.

Закон вызвал волну критики, его назвали "беспрецедентным нападением на гражданские права" из-за недостаточного контроля над его исполнением.

Согласно новому закону, популяризация терроризма в Канаде теперь подлежит уголовной ответственности. Также полицейским станет проще проводить аресты и задержания без предъявления обвинений. Кроме того, расширен мандат Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) - от сбора разведывательных данных до активного препятствия террористическим заговорам за пределами страны.