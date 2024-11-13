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Канадский пенсионный фонд PSP купил британского оператора аэропортов AGS за $1,9 млрд

Канадский пенсионный фонд PSP купил британского оператора аэропортов AGS за $1,9 млрд Канадский пенсионный фонд PSP Investments через 100%-ный дочерний холдинг AviAlliance покупает британского оператора аэропортов AGS Airports у испанской Ferrovial и австралийского Macquarie за 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).
Другие страны
13 ноября 2024 г. 19:37
Канадский пенсионный фонд PSP купил британского оператора аэропортов AGS за $1,9 млрд

Канадский пенсионный фонд PSP Investments через 100%-ный дочерний холдинг AviAlliance покупает британского оператора аэропортов AGS Airports у испанской Ferrovial и австралийского Macquarie за 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд).

Как передает Report, об этом пишет FInancial Times.

Согласно информации, закрытие сделки ожидается в первом квартале следующего года.

Напомним, что AGS была сформирована в 2014 году и управляет аэропортами Абердина, Глазго и Саутгемптона.

PSP на конец марта управляла активами на сумму 265 млрд канадских долларов ($190 млрд). Портфель AviAlliance насчитывает четыре аэропорта с совокупным пассажиропотоком в 73 млн человек за прошлый год.

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