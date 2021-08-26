Канадский министр назвала талибов "братьями"

Министр Канады по делам женщин и гендерного равенства Марьям Монсеф во время онлайн пресс-конференции назвала талибов "нашими братьями".

Министр Канады по делам женщин и гендерного равенства Марьям Монсеф во время онлайн пресс-конференции назвала талибов "нашими братьями".

Как передает Report, об этом сообщает Fox News .

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поговорить с нашими братьями, талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и надежный выезд любого человека в Афганистане из страны", - сказала Монсеф.

Она призвала талибов немедленно остановить насилие, геноцид и убийство женщин, а также разрушение инфраструктуры Афганистана, включая исторические здания. Монсеф предложила талибам вернуться за стол переговоров по поддержанию мира.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны не намерено признавать "Талибан" в качестве законной власти в Афганистане.