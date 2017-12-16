Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в собственном доме в Торонто

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Основателя компании Apotex, канадского миллиардера Барри Шермана и его супругу Хани нашли мертвыми в доме в Торонто.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал СВС News со ссылкой на заявление корпорации.

«Все мы в Apotex глубоко потрясены и опечалены этой новостью», — приводит телеканал отрывок сообщения.

По информации журналистов, местная полиция считает обстоятельства смерти подозрительными. Также в материале говорится о том, что тела были обнаружены человеком, не являющимся членом семьи Шермана. Обстоятельства смерти выясняются.

Корпорация Apotex была основана в 1974 году. Она занимается изготовлением лекарственных препаратов, которые экспортирует в более чем 115 стран. Барри Шерман в декабре был включен в рейтинг самых богатых людей Канады по версии журнала Canadian Business.