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    Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в собственном доме в Торонто

    Местная полиция считает обстоятельства смерти подозрительными

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Основателя компании Apotex, канадского миллиардера Барри Шермана и его супругу Хани нашли мертвыми в доме в Торонто.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал СВС News со ссылкой на заявление корпорации.

    «Все мы в Apotex глубоко потрясены и опечалены этой новостью», — приводит телеканал отрывок сообщения.

    По информации журналистов, местная полиция считает обстоятельства смерти подозрительными. Также в материале говорится о том, что тела были обнаружены человеком, не являющимся членом семьи Шермана. Обстоятельства смерти выясняются.

    Корпорация Apotex была основана в 1974 году. Она занимается изготовлением лекарственных препаратов, которые экспортирует в более чем 115 стран. Барри Шерман в декабре был включен в рейтинг самых богатых людей Канады по версии журнала Canadian Business.

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