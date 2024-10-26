Канадский фрегат в ходе учений в США вынужденно уничтожил ракету Harpoon

Фрегат Regina в ходе американо-канадских учений был вынужден уничтожить в полете противокорабельную ракету Harpoon Block II, когда потерял над ней контроль.

Фрегат Regina в ходе американо-канадских учений был вынужден уничтожить в полете противокорабельную ракету Harpoon Block II, когда потерял над ней контроль.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CTV .

По его данным, инцидент произошел у берегов штата Калифорния. Ракета была выпущена по надводной цели, находившейся примерно в 55 км от корабля, однако через 30-60 секунд после запуска была дистанционно уничтожена, так как на мостике потеряли с ней связь. Обломки ракеты упали в океан, пострадавших нет.

Телеканал отмечает, что стоимость одной такой ракеты составляет примерно $2 млн. Ими уже не первый год оснащаются канадские фрегаты, они могут нести до восьми таких снарядов.