Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19

Власти все большего количества канадских провинций отменяют часть ограничений против коронавируса COVID-19 на фоне протестов.
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Отмена ограничений происходит на фоне протестов против мер по борьбе против COVID-19, проходящих в нескольких регионах страны. Протестующие заблокировали пограничный переход в деревне Куттс в Альберте, в настоящий момент там находятся около 50 грузовиков.
Кроме того, протестующие парализовали центр канадской столицы Оттавы в ходе протестов, которые начались в конце прошлого месяца. Основной движущей силой этих акций стали дальнобойщики, которые сначала требовали отмены антиковидных правил в их профессии, а затем – стали добиваться отмены мер по всей стране.