Канадские либералы обсудят вопрос отставки Джастина Трюдо

Председатели региональных отделений правящей Либеральной партии Канады обсудят вопрос отставки премьер-министра Джастина Трюдо с поста лидера этой партии.

Председатели региональных отделений правящей Либеральной партии Канады обсудят вопрос отставки премьер-министра Джастина Трюдо с поста лидера этой партии.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, совещание состоится в пятницу в видеоформате. Не исключено, что по его итогам будет созван общепартийный съезд для обсуждения этого вопроса.

Отмечается, что в ходе рождественских каникул представители не менее пяти региональных отделений партии призвали премьер-министра покинуть пост лидера этой политической силы, чтобы на предстоящие в октябре парламентские выборы либералов на них представлял другой кандидат.

Напомним, что 16 декабря вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила, что уходит в отставку, так как Трюдо решил перевести ее на другую работу. В тот же день об уходе из правительства объявил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер. Это спровоцировало критику в адрес премьера со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки, так как он не может контролировать свой кабмин. Более того, несколько депутатов-либералов высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост главы Либеральной партии Канады. Вечером того же дня политик заявил, что не собирается покидать свой пост.

В конце декабря лидер ранее лояльной Трюдо канадской Новой демократической партии Джагмит Сингх также пообещал, что в 2025 году его партия проголосует за отставку правительства, чего давно добивается главная оппозиционная сила - Консервативная партия Канады.