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Канадская провинция расторгла контракт со Starlink на $100 млн

Канадская провинция расторгла контракт со Starlink на $100 млн Правительство канадской провинции Онтарио расторгло контракт со Starlink на сумму $100 млн, заключенный для обеспечения доступа к спутниковому интернету в северных районах провинции.
Другие страны
31 июля 2025 г. 03:50
Канадская провинция расторгла контракт со Starlink на $100 млн

Правительство канадской провинции Онтарио расторгло контракт со Starlink на сумму $100 млн, заключенный для обеспечения доступа к спутниковому интернету в северных районах провинции.

Как сообщает Report со ссылкой на Global News, при расторжении соглашения с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX была предусмотрена уплата неустойки, сумма которой пока не раскрывается.

Контракт был подписан в ноябре прошлого года и предусматривал предоставление спутникового интернета примерно 15 000 домохозяйствам в северной части Онтарио. Представитель правительства подтвердил в письме изданию, что соглашение больше не действует:

"Наше правительство расторгло контракт со Starlink. Мы ищем альтернативное решение, продолжая работу по обеспечению стабильного, долгосрочного доступа к высокоскоростному интернету по всей провинции".

Источники в правительстве сообщили, что переговоры с SpaceX по вопросу суммы компенсации прошли конструктивно, и сумма, хоть и не нулевая, была значительно меньше $100 млн - полной стоимости контракта. Правительство пока не объявило, какие компании рассматриваются в качестве альтернативных поставщиков, и не сообщило сроки заключения нового соглашения.

Премьер Онтарио Даг Форд еще в феврале угрожал расторгнуть контракт, если США введут пошлины на канадские товары.

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