Канадская оппозиция инициирует голосование по вотуму недоверия премьеру Трюдо

Оппозиционная Консервативная партия Канады вынесла на рассмотрение национального парламента вопрос о голосовании по вотуму недоверия либеральному правительству премьер-министра Джастина Трюдо.

Оппозиционная Консервативная партия Канады вынесла на рассмотрение национального парламента вопрос о голосовании по вотуму недоверия либеральному правительству премьер-министра Джастина Трюдо.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Global News.

Согласно информации, сегодня пройдут дебаты, а само голосование состоится 25 сентября.

Ожидается, что инициатива консерваторов провалится, так как ранее еще две оппозиционные партии, Квебекский блок и Новая демократическая партия Канады (НДП), отказались поддержать предложение коллег. Согласно текущей расстановке мест в парламенте, негативный сценарий для либералов предполагает поддержку инициативы консерваторов всеми оппозиционными партиями.

Напомним, что 4 сентября лидер новых демократов Джагмит Сингх объявил, что либералы подвели народ и больше не заслуживают поддержки его партии. Это произошло на фоне соответствующего призыва к Сингху со стороны главы консерваторов Пьера Пуальевра, по мнению которого, при правительстве Трюдо продолжается рост цен и стоимости жизни, а все обещания властей решить эти проблемы так и не были выполнены.