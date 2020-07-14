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Канадская компания тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе

Канадская компания тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе Канадская биофармацевтическая компания Medicago начинает первую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса
Другие страны
14 июля 2020 г. 18:20
Канадская компания тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе

Канадская биофармацевтическая компания Medicago начинает первую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса на растительной основе. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

"Мы воодушевлены тем, что наш кандидат на вакцину от COVID-19 вступил в первую стадию испытаний, и мы с нетерпением ждем результатов по безопасности и иммуногенности (вакцины на растительной основе) в октябре", - заявила исполнительный вице-президент по научным и медицинским вопросам Натали Лэндри.

Первая стадия клинических испытаний заключается в случайном наблюдении за 180 здоровыми добровольцами, мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 55 лет. В ходе проверки вакцины будет оценена приемлемая дозировка самой вакцины на растительной основе и в комбинации с вспомогательным стимулирующим веществом.

Сообщается, что вторую стадию клинических испытаний растительной вакцины Medicago планируется начать в октябре. По оценке биофармацевтической компании, к концу 2021 года Medicago будет иметь возможность производить приблизительно 100 миллионов вакцин. 

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