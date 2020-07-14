Канадская компания тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе

Канадская биофармацевтическая компания Medicago начинает первую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса

Канадская биофармацевтическая компания Medicago начинает первую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса на растительной основе. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

"Мы воодушевлены тем, что наш кандидат на вакцину от COVID-19 вступил в первую стадию испытаний, и мы с нетерпением ждем результатов по безопасности и иммуногенности (вакцины на растительной основе) в октябре", - заявила исполнительный вице-президент по научным и медицинским вопросам Натали Лэндри.

Первая стадия клинических испытаний заключается в случайном наблюдении за 180 здоровыми добровольцами, мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 55 лет. В ходе проверки вакцины будет оценена приемлемая дозировка самой вакцины на растительной основе и в комбинации с вспомогательным стимулирующим веществом.

Сообщается, что вторую стадию клинических испытаний растительной вакцины Medicago планируется начать в октябре. По оценке биофармацевтической компании, к концу 2021 года Medicago будет иметь возможность производить приблизительно 100 миллионов вакцин.