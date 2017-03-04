Канадцы не видят угрозы в мигрантах из США: опрос

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Большинство канадцев считают, что мигранты, которые попадают в Канаду из США, не представляют опасности.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, таковы данные социологического опроса, который опубликовала компания по исследованию общественного мнения Nanos Research.

Так, 62% опрошенных уверены, что эти люди не несут какую-либо угрозу канадскому обществу. 28% респондентов заявили, что мигранты - это потенциальная террористическая опасность для Канады и угроза рабочим местам для граждан. Еще 10% участников исследования не смогли ответить на этот вопрос.

Также 52% респондентов полностью поддерживают политику «открытых дверей», которую проводит либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо в отношении мигрантов из США, а 16% - ее категорически не одобряют.